هاشتاج مجزرة الفاخورة يتصدر الترند.. ومغردون: رخصة القتل الغربية لدولة الكيان مفتوحة

تصدر هاشتاج مجزرة الفاخورة منصات وسائل التواصل الإجتماعي ، وذلك عقب ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ، مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني في مدرسة الفاخورة .

وجاءت التعليقات كالاتي :

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بأن نحو 200 شخصا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، جراء مجزرة إسرائيلية في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمالي غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، عشرات الجثث فوق بعضها في المدرسة، فيما شوهد بعض النازحين وهم يبحثون عن جثامين ذويهم.