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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالة لافتة | صديقة كريستيانو رونالدو تبرز أنوثتها وجمالها

جورجينا
جورجينا

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام" في صالة الجيم.

وتألقت جورجينا باطلالة ملفتة، مرتدية تي شيرت انيق، مع بنطال اسود، أبرز جمالها ورشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة ناعمة.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

 

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الإسبانية جورجينا رودريجيز اطلالة ملفته اطلالة لافته رونالدو وجورجينا كريستيانو رونالدو

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