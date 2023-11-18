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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرضت للإغماء وتوفت .. رحيل معجبة فنانة شهيرة قبل بدء حفلها بقليل

تايلور سويفت
تايلور سويفت

نعت المغنية تايلور سويفت معجبتها التى توفيت قبل بدء حفلها الأخير فى البرازيل ضمن سلسلة من الحفلات المقررة لها خلال جولتها الغنائية بأمريكا الجنوبية.

 حيث توفيت و حسب بعض  المواقع الأجنبية  ان المعجبة آنا كلارا بينيفيدس تعرضت للإغماء وتم نقلها للمستشفى إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافها بعدما تعرضت لسكتة قلبية، وذلك بعدما كانت السلطات فى البرازيل أطلقت تحذيرات لجمهور تايلور سويفت بسبب الحرارة المرتفعة مما قد يعرضهم لجفاف.

تايلور سويفت أعلنت فى بيان بمجرد معرفتها بالخبر "لا أستطيع تصديق أنني أكتب هذه الكلمات، ولكن بقلب محطم أعلن فقدنا أحد المعجبين في وقت سابق من الليلة قبل عرضي، وواصلت : "لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى حزني، فهناك القليل جدًا من المعلومات التي أملكها بخلاف حقيقة أنها كانت جميلة جدًا وصغيرة جدًا على الوفاة".

كما أعلنت أنها لن تستطع الحديث حول الأمر على مسرح حفلها المقبل بقولها :  “لن أتمكن من التحدث عن هذا الأمر من المسرح لأنني أشعر بالحزن الشديد عندما أحاول التحدث عنه، أريد أن أقول الآن أنني أشعر بهذه الخسارة بعمق وقلبي مكسور تجاه ما حصل، فهذا هو آخر شيء اعتقدت أنه سيحدث عندما قررنا القيام بهذه الجولة إلى البرازيل".

نشرت النجمة تايلور سويفت صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد The Eras Tour، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

سعر فستان تايلور سويفت في عرض فيلمها الأخير

 

وظهرت تايلور سويفت بفستان كب طويل وبذل طويل باللون اللبني، مصنوع من الورود الملصقة ببعضها وقد تخلل الفستان بعض الفتحات الصغيرة على كامل الفستان

وكان فستان تايلور من تصميم oscar de la renta، وقد وصل سعر الفستان إلى 12934 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 399,090 جنيه مصري.

وتركت تايلور شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة وتركت بعض الخضلات منشدلة على وجهها.

وأكملت تايلور سويفت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأسود والماسكرا، والإي لاينر، لتبرز من رقة ملامحها.

فيما أكملت تايلور سويفت إطلالتها بقرطين وقلادة وأسورة ناعمة من الألماس باللون الفضي، وهو ما أبرز من إطلالتها.

تايلور سويفت

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