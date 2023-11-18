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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة شخصين بشظايا في هجوم إرهابي أوكراني بطائرة مسيرة بـ بيلغورود الروسية

دفاع جوي روس
دفاع جوي روس

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة شخصين بشظايا إثر هجوم إرهابي أوكراني بطائرة "كاميكازي" مسيرة، على بلدة غوركوفسكي في المقاطعة.

وكتب غلادكوف،عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في بلدة غوركوفسكي، في منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورود، تعرضت منشأة للبنية التحتية للاتصالات لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، ونتيجة للانفجار، أصيب شخصان بشظايا في أطرافهما السفلية".

وأضاف غلادكوف أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة، حيث يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعملية تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين، خلال تواجدهم في خندق عسكري بالقرب من بلدة زاجورنوي في دونيتسك.

وتم كشف الخندق ومن فيه من قبل الطائرات المسيرة الروسية، التي راقبت الخندق لدقائق، وبعد خروج عدد من الجنود الأوكرانيين منه، تم رمي قنابل عليهم من الطائرة، ما أدى إلى جرح ومقتل عدد منهم، وقد وثقت كاميرات الطائرة ذلك.
 

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