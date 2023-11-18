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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نفكر في أي أمر | رد فعل ناري من فيتوريا على استبعاد ثلاثي منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على قرار استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة بعد مواجهة جيبوتي.

وقال روي فيتوريا فى تصريحات صحفية :"لقد أوضحنا وجهة نظرنا عن استبعاد 3 من لاعبي المنتخب واتحاد الكرة أصدر بيانا عن ذلك، الآن نحن لا نفكر في أي أمر آخر، لدينا لاعبين أكفاء وغداً سنواجه منافس قوي، وتفكيرنا في المباراة وهذا هو الشيء الأهم. ⚽🇪🇬"

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، غدًا الأحد، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25  لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

 

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