صدمة | سبب استبعاد عاشور وحامد والشحات من معسكر منتخب مصر

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن واقعة استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية أن: الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات ادعوا الإصابة بعد 10 دقائق من تدريب الفريق عقب مباراة جيبوتي، وفيتوريا رأى أنهم يتمارضون واستدعى محمد صلاح وأبلغه باستبعاد اللاعبين الثلاثة"

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت الاسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، غدًا الأحد، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.