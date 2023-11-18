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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك: فتوح لاعبا للأهلي في يناير 2024

خالد الغندور
خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن انتقال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال الغندور، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “أحمد فتوح لم يتلق أي عروض من أندية الدوري المصري، سوى من النادي الأهلي”.

وأضاف خالد الغندور: “أحمد فتوح طلب من نادي الزمالك الحصول على 60 مليون جنيه كاش، كمِنحة تعاقد، و55 مليون جنيه في الموسم”.

وأوضح أن: “النادي الأهلي هو الوحيد في مصر الذي يرغب في التعاقد مع أحمد فتوح، واللاعب سيوقع للفريق الأحمر في يناير المقبل، على أن يضمه بنهاية الموسم الجاري”.

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