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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو ووزير دفاعه يتوعدان حماس: سنصل إليكم أينما تكونوا

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جميع أعضاء حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بالوصول إليهم أينما كانوا وقتلهم.

 

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السبت "يجب أن يموت كل أعضاء حركة حماس داخل وخارج قطاع غزة ولن أدخل في تفاصيل حول هذا الموضوع".

وأضاف "استجبنا لطلب أمريكي بإدخال الوقود إلى قطاع غزة للسيطرة على الأمراض لأن هذا يهددنا أيضًا".

من جانبه، هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بالوصول إلى أعضاء حماس المختبئين في جنوب غزة قريبًا.

وكان الوزير بحكومة الطوارئ الإسرائيلي بيني جانتس، تعهد خلال المؤتمر الصحفي بأن العدوان على قطاع غزة سينتهي فقط مع عودة الرهائن بأمان وهذا سيستغرق بعض الوقت.

وقال جانتس إن الأمر سيستغرق وقتًا، لكن إسرائيل مصممة في هذه المعركة على عودة الأمن وإعادة الرهائن إلى البلاد.

ولفت "نحن كقيادة نتحمل المسؤولية الكاملة الآن بأن نعلم الجمهور بما يجري وبدعم الجهود الأمنية في كل مكان".

الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو المقاومة الفلسطينية فلسطين

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