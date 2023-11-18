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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

هاتف Oukitel WP19
هاتف Oukitel WP19 Pro القادم

تعتزم شركة Oukitel إطلاق هاتفها المميز والمنتظر Oukitel WP19 Pro في 12 ديسمبر المقبل، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات القياسية والتي تصدر لأول مرة مع هاتف ذكي، أبرزها بطارية سعة 22 ألف مللى أمبير. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oukitel WP19 Pro سيحصل على شاشة من نوع LCD ، قياس 6.8 بوصة، مع جودة +FullHD، وحماية من نوع Gorilla Glass ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف Oukitel WP19 Pro  كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل من سامسونج، مع كاميرا مخصصة للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل مع مستشعر سوني، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

وسيحتوي هاتف Oukitel WP19 Pro على بطارية ضخمة سعة 22 ألف مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع سمك 29 ملم، ووزن 592.3 جرام، وشهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، كما يصدر الهاتف تحت شعار الأكثر أمانًا وقوة. 

وسيعمل هاتف Oukitel WP19 Pro بمعالج من نوع Helio G99 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية، وسيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت، كما سيعمل بنظام Android 13. 

 

 

 

شركة OUKITEL Oukitel WP19 Pro بطارية Oukitel WP19 Pro مواصفات Oukitel WP19 Pro هاتف Oukitel WP19 Pro بطارية 22 ألف مللي أمبير

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