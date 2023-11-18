نفاد جميع الإمدادات.. الصحة العالمية تكشف المصير المؤلم لمستشفى الشفاء بغزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة قادت اليوم بعثة أممية لتقييم الوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لافتًا إلى أن المجمع الطبي لم يعد قادرًا على العمل.

وأضاف أدهانوم جيبريسوس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت، أن مستشفى الشفاء أصبح بدون ماء أو طعام أو كهرباء أو وقود، كما استنفدت جميع الإمدادات الطبية.

ولفت "ونظراً لهذا الوضع المؤسف وحالة العديد من المرضى، بما في ذلك الأطفال الرضع، طلب العاملون الصحيون الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة هناك بعد الآن".

وأشار مدير عام الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تعمل مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة لمستشفى الشفاء، مطالبًا بالتسهيل الكامل لهذه الخطة.

كما جدد الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين، فالوضع الحالي لا يطاق وغير مبرر، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار الآن.

وغادر المرضى والموظفون والنازحون أكبر مستشفى في غزة يوم السبت بمجمع الشفاء، حسبما قال مسؤولو الصحة، تاركين وراءهم طاقمًا صغيرًا فقط لرعاية المرضى الذين لا يستطيعون الحركة.

وجاء الخروج الجماعي من مستشفى الشفاء في مدينة غزة في نفس اليوم الذي أعيدت فيه خدمة الإنترنت والهاتف إلى قطاع غزة ، مما أنهى انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والذي أجبر الأمم المتحدة على وقف تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية لأنها لم تتمكن من تنسيق قوافلها.