نجم الزمالك يوافق على شروط تجديد تعاقده مع الفريق.. إعلامي يكشف التفاصيل

وافق محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عواد يخفض عقده ويجدد 3 سنوات بشروط الزمالك، عواد دائما على الميعاد".

وينتهي عقد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.