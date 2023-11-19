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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف السبب الحقيقي لاستدعاء فيتوريا لـ فتوح وصبحي

فتوح وصبحي
فتوح وصبحي

كشف أحمد حسام ميدو، معلومات خاصة تكشف سبب استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك لقائمة منتخب مصر الوطني.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ناس حوالين فيتوريا وصلوله كلام غلط، عن قصة فتوح وصبحي، وفهموه إن المشكلة بينهم وبين الزمالك، مشكلة تجديد عقد".

وأضاف: "القصة وصلت لفيتوريا غلط، وقيل له إن فتوح وصبحي ملائكة والزمالك ظالم".

 واختتم: "في قرارات إدارية أنت بتاخدها كمنتخب، ملهاش علاقة بمكان الفعل، سواء في النادي أو المنتخب".

تدريب منتخب مصر

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته، أمس؛ استعدادا لمواجهة سيراليون في السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم على استاد صامويل دي كانيون في ليبيرياالـ 22 لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران المنتخب، السفير أحمد عبد العظيم، سفير مصر في ليبيريا، وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

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