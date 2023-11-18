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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن عن مدربه الجديد| مفاجأة

جاياردو
جاياردو

أعلن اتحاد جدة، اليوم السبت، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لقيادة العميد لمدة عام ونصف خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد جدة على منصة "إكس": "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو.. المدرسة الفنية الأرجنتينية مجددا في الاتحاد".

وتعد هذه التجربة الأولى لجاياردو خارج أمريكا الجنوبية، بعدما تولى قيادة ناسيونال الأوروجوياني (2011-2012) وحقق معه لقب الدوري، ثم ريفر بليت الأرجنتيني (2014-2022).


وحقق جاياردو العديد من الألقاب رفقة ريفر بليت، على رأسها لقب الدوري والكأس (3 مرات) وكأس السوبر الأرجنتيني (مرتين) وكأس ليبرتادوريس (مرتين) ولقب كوبا سودا أمريكانا.

ونال المدرب الأرجنتيني جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية (3 مرات)، وأفضل مدرب في كوبا ليبرتادوريس (مرتين)، وأفضل مدرب في كوبا سودا أمريكانا.

وسيتولى جاياردو قيادة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، التي تحتضنها جدة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل.

ويفتتح العميد مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، على أن يلاقي الفائز في هذه المباراة الأهلي المصري.

وكان المدرب الأرجنتيني، قد تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان، في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.

يشار إلى أن صحيفة "أوليه" الأرجنتينية ذكرت أن جاياردو صاحب الـ 47 عاما سيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو.

اتحاد جدة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو جاياردو نونو سانتو ريفر بليت

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