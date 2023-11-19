بالدولار .. محمد حمدي يجدد تعاقده مع بيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وافق على تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب اتفق مع ناديه قبل معسكر منتخب مصر الحالي، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق، وحمدي سوف يحصل على راتبه بالدولار".

وكانت إدارة نادي بيراميدز قد انتهت من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة التدريبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.