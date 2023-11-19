فارقت الحياة فجأة.. تيلور سويفت تعلن قرارا صادما قبل حفلتها بساعات

أصدرت المغنية تيلور سويفت قرارا مفاجئا بتأجيل حفلتها في البرازيل بعد حادث مأساوي أسفر عن وفاة معجبة للمطربة أثناء الاحتشاد لانتظار الحفل مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت المغنية تايلور سويفت معجبتها التى توفيت قبل بدء حفلها الأخير فى البرازيل ضمن سلسلة من الحفلات المقررة لها خلال جولتها الغنائية بأمريكا الجنوبية.

وحسب بعض المواقع الأجنبية،فإن المعجبة آنا كلارا بينيفيدس تعرضت للإغماء وتم نقلها للمستشفى، إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافها بعدما تعرضت لسكتة قلبية، وذلك بعدما كانت السلطات فى البرازيل أطلقت تحذيرات لجمهور تايلور سويفت بسبب الحرارة المرتفعة مما قد يعرضهم لجفاف.

تايلور سويفت أعلنت فى بيان بمجرد معرفتها بالخبر "لا أستطيع تصديق أنني أكتب هذه الكلمات، ولكن بقلب محطم أعلن فقدنا أحد المعجبين في وقت سابق من الليلة قبل عرضي، وواصلت : "لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى حزني، فهناك القليل جدًا من المعلومات التي أملكها بخلاف حقيقة أنها كانت جميلة جدًا وصغيرة جدًا على الوفاة".

كما أعلنت أنها لن تستطع الحديث حول الأمر على مسرح حفلها المقبل بقولها : “لن أتمكن من التحدث عن هذا الأمر من المسرح لأنني أشعر بالحزن الشديد عندما أحاول التحدث عنه، أريد أن أقول الآن أنني أشعر بهذه الخسارة بعمق وقلبي مكسور تجاه ما حصل، فهذا هو آخر شيء اعتقدت أنه سيحدث عندما قررنا القيام بهذه الجولة إلى البرازيل".