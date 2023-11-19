عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فارقت الحياة فجأة.. تيلور سويفت تعلن قرارا صادما قبل حفلتها بساعات

تيلور سويفت
تيلور سويفت

أصدرت المغنية تيلور سويفت قرارا مفاجئا بتأجيل حفلتها في البرازيل بعد حادث مأساوي أسفر عن وفاة معجبة للمطربة أثناء الاحتشاد لانتظار الحفل مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

txt

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

txt

خالد عبد الغفار لـ CNN: ما يحدث في غــزة جريمة ضد الإنسانية

ونعت المغنية تايلور سويفت معجبتها التى توفيت قبل بدء حفلها الأخير فى البرازيل ضمن سلسلة من الحفلات المقررة لها خلال جولتها الغنائية بأمريكا الجنوبية.

وحسب بعض المواقع الأجنبية،فإن المعجبة آنا كلارا بينيفيدس تعرضت للإغماء وتم نقلها للمستشفى، إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافها بعدما تعرضت لسكتة قلبية، وذلك بعدما كانت السلطات فى البرازيل أطلقت تحذيرات لجمهور تايلور سويفت بسبب الحرارة المرتفعة مما قد يعرضهم لجفاف.

تايلور سويفت أعلنت فى بيان بمجرد معرفتها بالخبر "لا أستطيع تصديق أنني أكتب هذه الكلمات، ولكن بقلب محطم أعلن فقدنا أحد المعجبين في وقت سابق من الليلة قبل عرضي، وواصلت : "لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى حزني، فهناك القليل جدًا من المعلومات التي أملكها بخلاف حقيقة أنها كانت جميلة جدًا وصغيرة جدًا على الوفاة".

كما أعلنت أنها لن تستطع الحديث حول الأمر على مسرح حفلها المقبل بقولها :  “لن أتمكن من التحدث عن هذا الأمر من المسرح لأنني أشعر بالحزن الشديد عندما أحاول التحدث عنه، أريد أن أقول الآن أنني أشعر بهذه الخسارة بعمق وقلبي مكسور تجاه ما حصل، فهذا هو آخر شيء اعتقدت أنه سيحدث عندما قررنا القيام بهذه الجولة إلى البرازيل".

تيلور سويفت البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

موضوعات متعلقة

مخاطر العمل عن البعد وتأثيره على الشخصية

بنات مصر على قائمة المبدعين حول العالم.. تعرف عليهن

رسالة من شاب فلسطيني للشعب المصري .. ماذا قال ؟

أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار.. تفاصيل

درجات الحرارة تهدد بانهيار الأماكن الجليدية حول العالم

أب يحبس طفلته لساعات من أجل سباق جري في الصين

اشتعال النيران بجسم طائرة في سماء البرازيل.. لهذا السبب

الذكاء الاصطناعي يساعد في الحروب ويثير تساؤلات مخيفة

ترشيحاتنا

حكاية مأساوية جمعت بينهما| تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه

قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء بالدبابات والمدرعات.. فيديو

حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من غزة مقابل تحرير الأسرى.. فيديو

فلاش باك.. كواليس تعيين الجوهري مدربًا للزمالك وتوقيع إيمانويل وبابا نجيدا للأبيض

دعاء الرسول الشهير.. 12 كلمة كان يكثر منها النبي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 19-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ