رسميا.. هولندا تبلغ نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية

تمكن المنتخب الهولندي رسميا من حجز مقعده في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بفوزه الصعب على ضيفه الأيرلندي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات.

يدين منتخب الطواحين الهولندية بالفضل في فوزه والتأهل لمهاجم هوفنهايم الألماني، فاوت فيخهورست، الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد منذ الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 15 نقطة ينفرد بها بوصافة المجموعة الثانية، ويحسم ثاني البطاقات رفقة المنتخب الفرنسي الذي اكتسح جبل طارق بنتيجة تاريخية 14-0 على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس.

وابتعدت هولندا بفارق 3 نقاط عن اليونان، صاحبة المركز الثالث، إلا أنه حتى في حالة تساويهما في نهاية التصفيات في عدد النقاط، فإن أفضلية المواجهات المباشرة ستكون لكتيبة المدرب رونالد كومان، بالفوز ذهابا وإيابا.

بينما يحلق الفرنسيون في الصدارة بالعلامة الكاملة حتى الآن 21 نقطة.

وبهذا ينضم المنتخب الهولندي، بطل أوروبا في 1988، المتاهلين إلى ألمانيا صيف العام المقبل، بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك.