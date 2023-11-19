الدرديري يعلن عن أخبار سارة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي عمرو الدرديري عن خبر سار لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري : راعي جديد للزمالك اعتبارا من مباراة فيوتشير في الدوري بالتوفيق.

وطالب مسؤولو نادي الزمالك الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في لقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.