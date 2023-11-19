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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة شتوية متميزة مرتدية بالطو طويل وحذاء ذات رقبة ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، فقد شاركت في فيلم “البعبع”، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات.

 

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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