صحيفة: حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى

قالت مصادر مطلعة، صباح اليوم الأحد، إن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس تقتربان من اتفاق نهائي بشأن صفقة ستطلق سراح 50 أسير إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الصفقة بين إسرائيل وحماس للإفراج عن 50 رهينة على وشك الانتهاء.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيتضمن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، حيث سيتم إطلاق سراح مجموعة صغيرة من الخمسين المفرج عنهم كل 24 ساعة.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، وأن الهدنة الإنسانية تهدف إلى السماح بدخل إضافي من المعدات الإنسانية والوقود.

وتؤكد الصحيفة أنه لم يتضح بعد كم من العدد الإجمالي للأسرى، الذين يقدر عددهم الآن بـ 237، سيتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف كجزء من الصفقة الناشئة.

وسارع البيت الأبيض إلى الإعلان عن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن وأن المفاوضات مستمرة: وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل إلى "العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".