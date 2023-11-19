دون أي تكاليف.. طريقة عمل التوست في البيت

يعد التوست من الأصناف السهلة التي يمكن عملها في المنزل بدون شرائها.

ولذلك نقدم لكي طريقة عمل التوست في البيت.

المقادير

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة ونصف

- ماء دافئ : كوبان وربع

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : 6 أكواب وربع

طريقة التحضير

اخلطي الخميرة ونصف ملعقة صغيرة سكر في الماء الدافئ واتركيها حتى تفور.

اخلطي باقي كمية السكر والملح وثلاث أكواب طحين في وعاء.

أضيفي الخميرة والماء واعجني بالعجانة الكهربائية أو باليد حتى تصبح عجينة ناعمة.

أضيفي كمية الطحين المتبقية مع الاستمرار بالعجن حتى تتكون عجينة لينة.

غطي العجين واتركيها بمكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ضعي العجين على سطح مرشوش طحين وقسميها لقسمين.

ضعي العجين في قالب مستطيل مدهون بالقليل من الزيت وغطيها واتركيها لمدة ساعة لترتاح.

سخني الفرن على حرارة 375 درجة وأدخلي الصينية للفرن لمدة 35 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد قليلا ثم انقليها لطبق وقطعيه وقدميه.