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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة الفلسطينية: الأوبئة والأمراض باتت تنتشر بين الجرحى والمصابين في مستشفيات قطاع غزة

الدكتور أشرف القدرة
الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الأوبئة والأمراض الجلدية باتت تنتشر بين الجرحى والمصابين في مستشفيات قطاع غزة، فضلا عن التهابات الجهاز التنفسي، وهذا يزيد من معاناة الطواقم الطبية.

وأضاف «القدرة»، خلال مؤتمر صحفي من مستشفى ناصر بخان يونس عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن الاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في قطاع غزة ويحاصر مجمع الشفاء في غزة لليوم العاشر.

ولفت إلى انتشار الأوبئة بشكل كبير بمختلف أنحاء قطاع غزة خاصة في المستشفيات التي لازالت تعمل كالمستشفى الإندونيسي إلى جانب مستشفيات جنوب قطاع غزة، كما تنتشر الأوبئة بشكل كبير في أماكن النزوح بالمدارس وهذا يلقي بظلاله على الصحة العامة بالمجتمع ككل، مما يتطلب سرعة التدخل من قبل المؤسسات الأممية لإتخاذ إجراءات وتدابير أكثر فاعلية من أجل حماية النازحين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وطالب المتحدث باسم وزراة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والأممية بسرعة توفير الوقود للمستشفيات، وتأمين ممرات آمنة لنقل المصابين.
 

 

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