انطلق اليوم بحضور رئيس الوزراء.. أصل حكاية معرض الاتصالات منذ عام 1996

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا CairoICT حاملا معه الكثير من التطلعات نحو مستقبل أفضل .

تاريخ المعرض يعود إلى عام 1996 عندما تم تأسيسه باسم "Cairo Telecom"، ثم تم تغيير الاسم في عام 2000 إلى "Cairo ICT"، وقد شهد المعرض تطورًا ملحوظًا على مر السنوات.

يُعقَد المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة، مصر، ويُعَدُّ من أبرز الفعاليات التقنية في المنطقة العربية وأفريقيا.

ويهدف المعرض إلى تعزيز وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والمنطقة.

يجتذب المعرض عددًا كبيرًا من الشركات التقنية المحلية والدولية، ويوفر منصة لعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و يتم عرض منتجات وخدمات الشركات المشاركة، ويتاح للمشاركين فرصة التواصل مع العملاء والشركاء المحتملين.

يتناول المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات التقنية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البرمجيات، الاتصالات اللاسلكية والتجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والابتكار التكنولوجي، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى المتنوعة.

بجانب المعرض، يتم تنظيم مؤتمرات وندوات تقنية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمهتمين بقطاع التكنولوجيا.

ويتاح أيضًا للشركات الناشئة والمبتكرين فرصة عرض أفكارهم ومشاريعهم والحصول على التمويل والدعم اللازم.

يُعَدُّ المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في المنطقة، ويعكس التزام مصر بتعزيز قطاع التكنولوجيا وتطويره كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتنمية.