عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلق اليوم بحضور رئيس الوزراء.. أصل حكاية معرض الاتصالات منذ عام 1996

صدى البلد

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات  المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا CairoICT حاملا معه الكثير من التطلعات نحو مستقبل أفضل .

تاريخ المعرض  يعود إلى عام 1996 عندما تم تأسيسه باسم "Cairo Telecom"، ثم تم تغيير الاسم في عام 2000 إلى "Cairo ICT"، وقد شهد المعرض تطورًا ملحوظًا على مر السنوات.

يُعقَد المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  في القاهرة، مصر، ويُعَدُّ من أبرز الفعاليات التقنية في المنطقة العربية وأفريقيا. 

ويهدف المعرض إلى تعزيز وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والمنطقة.

يجتذب المعرض عددًا كبيرًا من الشركات التقنية المحلية والدولية، ويوفر منصة لعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و يتم عرض منتجات وخدمات الشركات المشاركة، ويتاح للمشاركين فرصة التواصل مع العملاء والشركاء المحتملين.

يتناول المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات التقنية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البرمجيات، الاتصالات اللاسلكية والتجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والابتكار التكنولوجي، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى المتنوعة.

بجانب المعرض، يتم تنظيم مؤتمرات وندوات تقنية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمهتمين بقطاع التكنولوجيا.

 ويتاح أيضًا للشركات الناشئة والمبتكرين فرصة عرض أفكارهم ومشاريعهم والحصول على التمويل والدعم اللازم.

يُعَدُّ المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في المنطقة، ويعكس التزام مصر بتعزيز قطاع التكنولوجيا وتطويره كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

ترشيحاتنا

متحدث جيش الاحتلال: اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

بايدن :بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك هو محو ديمقراطية مجاورة

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل

محملًا إيران المسؤولية.. بيان عاجل لـ نتنياهو بشأن اختطاف سفينة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ