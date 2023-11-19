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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .

ويهدف مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :

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مفاجأة بشأن سعر المتر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

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برلمانية تحذر من حدوث فجوة بين نصوص تعديلات قانون التصالح والتطبيق العملى


1     إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2    السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3      أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4     إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5       أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6      اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

7     أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8        السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9    سعر المتر يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه.

10     إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11      السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12      السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13       السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

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