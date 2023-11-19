ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

كشف أحمد شوبير، تفاصيل آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع فيوتشر لضم الصفقة المنتظرة لعشاق المارد الأحمر اللاعب عمر كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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أوضح شوبير خلال برنامجه الاذاعي، أن الأهلي قد مقترح بإعارة لاعبين إلي فيوتشر في إطار صفقة ضم عمر كمال عبد الواحد، مؤكدا أن الحديث يدور حول ثلاثة لاعبين هم صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد.

وأشار إلى أن كريم نيدفيد يظهر رغبته في الاستمرار مع الأهلي في هذه المرحلة، ويشعر بثقة من الجهاز الفني، مع التأكيد على أن التفاوض لا يزال مستمرًا وسيتم متابعة التطورات في الفترة المقبلة.