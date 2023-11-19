حياة كريمة.. محافظ الدقهلية يطمئن على تشغيل المباني الحكومية الجديدة بشربين

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم، الأحد، اجتماعاً للتأكد من تشغيل المباني الحكومية التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” بشربين ودخولها الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي للمراحل النهائية للمشروعات المتبقية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم ممثلي المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن متابعة حياة كريمة بالدقهلية، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية ، وممثلي الشركات و قطاعات المرافق بالدقهلية.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات ومنها الطرق والكهرباء وقطاع الصحه والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي .

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال النهائية من أجل دخول كافة القطاعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها لصالح المواطنين.

وشدد "مختار" علي ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية بكافة القطاعات تمهيداً لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ).

وأكد على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

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