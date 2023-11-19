بعد الفوز على الهلال الليبي.. معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين، راحة، غدا الإثنين من التدريبات الجماعية، وذلك عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

سجل أهداف الزمالك في ودية الهلال الليبي كلا من، يوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار"، والبنيني سامسون أكينيولا.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته، يوم الثلاثاء، على ملعب النادي؛ استعداداً للقاء فريق أبو سليم الليبي، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.