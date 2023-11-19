استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بمدينة الغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الأحد، حملة للتفتيش والمرور على اثنين من الفنادق السياحية في نطاق حي جنوب، للتأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

أكدت اللجنة، وجود تراخيص المنشأة للفندقين وسريان ترخيص المدير، والسجل البيئي، كما اشاد عضو السياحة مطابقة الفندقين للمواصفات المقررة من وزارة السياحة.

وسجلت اللجنة بعض الملاحظات كعدم استيفاء نسبة تشغيل الـ 5 % العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد الفندقين، وعدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، والمقابل المادي للإجازات والأعياد الرسمية، وتم عمل محاضر لأحد الفندقين ولشركة في الفندق الآخر لتشغيل عمالة اجنبية بدون تصريح.