أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

علق خالد الغندور على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام سيراليون، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وكتب الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: “لما أقول إن فيتوريا في ماتش جيبوتي مش التشكيل الأساسي، وألاقي ناس بتفتي وتتريق على كلامي، يا تري دلوقتي عرفتم مين اللي كلامه صح؟، ده تشكيل مصر في مباراة قوية خارج الأرض، في ظروف أصعب بكثير، وتم تغيير 6 لاعبين عن تشكيل جيبوتي”.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد الشناوى.

خط الدفاع .. محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى .

خط الوسط .. محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز" .

الهجوم .. مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".