أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

"هل سمعت صوت الحمم البركانية من قبل؟"سؤال وضع له خبراء من جامعة نورث وسترن إجابة بتطوير خدمة Earthtunes، فما الفائدة منها؟.

تحول خدمة Earthtunes الترددات الزلزالية إلى نغمات مسموعة عبارة عن صوت نشاز من الضوضاء المرعب والمثير وذلك مع تعرض شبه جزيرة ريكيانيس لمئات الزلازل.

ووصف الباحثون الصوت بأنه يشبه إغلاق الأبواب وتساقط البرد على سقف أو نافذة من الصفيح وتكسير صواني مكعبات الثلج.

بركان أيسلندا

وأكدت عالمة الزلازل في نورث وسترن سوزان فان دير لي، والتي شاركت في تطوير التطبيق أن "النشاط هائل ومثير ومخيف".

ولفتت إلى أن هناك العديد من المقاطع الصوتية المتاحة من 24 ساعة من النشاط الزلزالي الذي سجلته محطة الشبكة العالمية لرصد الزلازل في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر.

يذكر أن أيسلندا مهددة بثوران بركاني هائل يمكن أن يمحو مدينة بأكملها، ويطلق أبخرة سامة ويؤدي إلى اضطراب واسع النطاق، كما أمرت بعمليات إجلاء وأعلنت حالة الطوارئ إثر تزايد النشاط الزلزالي حول بركان فاجرادالسفيال المتوقع أن ينفجر في الأيام المقبلة.