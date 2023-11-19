عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

أيسلندا مهددة بالخطر
أيسلندا مهددة بالخطر الكبير..تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم

"هل سمعت صوت الحمم البركانية من قبل؟"سؤال وضع له خبراء من جامعة نورث وسترن إجابة بتطوير خدمة Earthtunes، فما الفائدة منها؟. 

تحول خدمة Earthtunes  الترددات الزلزالية إلى نغمات مسموعة عبارة عن صوت نشاز من الضوضاء المرعب والمثير وذلك مع تعرض شبه جزيرة ريكيانيس لمئات الزلازل.

ووصف الباحثون الصوت بأنه يشبه إغلاق الأبواب وتساقط البرد على سقف أو نافذة من الصفيح وتكسير صواني مكعبات الثلج.

بركان أيسلندا 

وأكدت عالمة الزلازل في نورث وسترن سوزان فان دير لي، والتي شاركت في تطوير التطبيق أن "النشاط هائل ومثير ومخيف".

ولفتت إلى أن هناك العديد من المقاطع الصوتية المتاحة من 24 ساعة من النشاط الزلزالي الذي سجلته محطة الشبكة العالمية لرصد الزلازل في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر.

يذكر أن  أيسلندا مهددة بثوران بركاني هائل يمكن أن يمحو مدينة بأكملها، ويطلق أبخرة سامة ويؤدي إلى اضطراب واسع النطاق، كما أمرت بعمليات إجلاء وأعلنت حالة الطوارئ إثر تزايد النشاط الزلزالي حول بركان فاجرادالسفيال المتوقع أن ينفجر في الأيام المقبلة.

ماذا سيحدث بعد ثوران بركان آيسلندا.. أضرار مهولة

حادث مدوٍ ينتظر أيسلندا .. ما القصة؟

الحمم البركانية جامعة نورث وسترن النشاط الزلزالي بركان فاجرادالسفيال بركان أيسلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

ترشيحاتنا

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة

تفاصيل سرقة أموال ماكينات الصراف الآلي لشركة يونيفرسال

مدبولي: مصر عازمة على استكمال خطط للتنمية في المجالات المختلفة بخطوات ثابتة

العلامة الكاملة| مصر تتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال بالفوز على سيراليون بهدفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

حرجة| شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد خضوعه لـ8 عمليات

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

فيديو

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ