بالعلامة الكاملة | الغندور يحتفي بفوز منتخب مصر أمام سيراليون

حقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بالعلامة الكاملة.. منتخب مصر الوطني ثاني فوز له بتصفيات بطولة كأس العالم، رجل المباراة محمد الشناوي".

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.