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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأوروبي للاستثمار: إطلاق المقر الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى في مصر

البنك الأوروبي للاستثمار
البنك الأوروبي للاستثمار

قالت جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، إن وجود وفد البنك في مصر ليس دليلًا فقط على متانة الشراكة بين البنك ومصر، بل دليل على الالتزام من قبل البنك بشأن دعم جهود الحكومة المصرية في إطار التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص.

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وأعلنت فيليوتي إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، لافتة إلى ان هذه الخطوة فرصة لدعم التنمية ولجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.

وتابعت،  أن البنك ضخ ما يقدر بنحو 15 مليار يورو منذ بداية الشراكة مع مصر، مضيفة أن البنك يقود محور النقل الأخضر ضمن برنامج نوفي، مشيرة إلى أنه تم حشد 125 مليار دولار في شكل استثمارات لدعم هذا القطاع في أوروبا وأفريقيا وآسيا.

 النقل الأخضر المستدام

وأكدت أن النقل الأخضر المستدام يؤدي إلى المزيد من الفرص والتوسع نحو أسواق جديدة، موضحة أن البنك الأوروبي بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعهد بتقديم 3.5 مليار دولار على مدار عقد لدعم قطاع النقل الاخضر في مصر. كما أوضحت ان البنك وحده يتعهد بتقديم 1.5 مليار دولار في هذا الإطار.

ولفتت إلى أن البنك أنهى دراسته المطلوبة لدعم القطاع والحد من الانبعاثات الناجمة عنه، وتم تحديد المشروعات الاهم التي ستغير شكل قطاع النقل المصري، حيث يتعاون البنك الاوروبي لدعم تطوير عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر.

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