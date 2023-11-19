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مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي في دولة أجنبية..ما القصة؟

مخاوف من استبدال
مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي

تقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) بإعطاء مرضي الصحة العقلية في قوائم الانتظار تطبيقات هواتف ذكية مصممة لدعم الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب  في قوائم الانتظار كجزء من تجربة مستمرة في أجزاء من إنجلترا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد، فقد حذر الخبراء من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) يجب أن تعيد النظر في خططها لاستبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي (AI).

تساعد روبوتات الدردشة التفاعلية المصابين بأمراض عقلية من خلال توجيههم من خلال العلاج السلوكي المعرفي - وهو شكل من أشكال العلاج بالكلام - بالإضافة إلى تماري التأمل والتنفس لتخفيف محنتهم.

وأثارت المبادرة التي اقترحها وزير الصحة السابق، مات هانكوك، لأول مرة في يونيو 2021 قلقًا من أن بعض المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية نفسية مناسبة قد يلجأون إلى التطبيقات بدلاً من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها.

ويخشى بعض الخبراء أن يؤدي عدم التدخل البشري إلى تفاقم مشكلات الصحة العقلية لدى الأشخاص الضعفاء.

مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي

وقالت الجمعية البريطانية للإرشاد والعلاج النفسي (BACP)، وهي أعلى هيئة مهنية للعاملين في مجال الصحة العقلية، لصحيفة “The Mail on Sunday” إنه يجب على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ألا تحاول معالجة النقص في هؤلاء العاملين على مستوى البلاد عن طريق استبدالهم ببساطة ببرامج الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد دعت المنظمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى التركيز بدلاً من ذلك على تعيين المزيد من الموظفين. 

وأضاف مارتن بيل، رئيس السياسة والشؤون العامة في BACP: "لا نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه استبدال العناصر البشرية في العلاج، تعتمد الاستشارة على عملية إنسانية عميقة تتضمن مشاعر معقدة كما تلعب العلاقة بين المعالج والعميل دورًا حاسمًا في العلاج.

الأمراض العقلية في بريطانيا 

يعاني حوالي 5 ملايين بريطاني من القلق أو الاكتئاب، كما ينتظر حوالي 1.2 مليون شخص رؤية أخصائي الصحة العقلية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. 

وتظهر الأرقام الحكومية أن هذا يشمل ما يقرب من 700 ألف طفل. 

ويزعم الخبراء أن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم الآن لمعالجة هذه الأزمة المتنامية، علمًا بأنه عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول، يسأل التطبيق كيف يسير يومه، إذا كانوا يشعرون بالقلق، فإن برنامج الدردشة الآلي يرشدهم من خلال تمارين التأمل والتنفس، على سبيل المثال، للمساعدة في تخفيف حالتهم الذهنية باستخدام لغة مصممة لتصوير التعاطف والدعم.

يتم استخدام التطبيق ضمن تجربة بقيمة مليون جنيه إسترليني للمرضى المدرجين في قائمة انتظار الصحة العقلية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في شمال لندن وميلتون كينز، حيث تتم مقارنة صحتهم مع المرضى الآخرين في قائمة الانتظار دون الوصول إلى التطبيق.

وقال متحدث باسم احدي هذه التطبيقات إن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها تمت برمجته بطريقة تمكنه من تقديم الإجابات التي وافق عليها الأطباء فقط.

وأضاف متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "أوضح المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية أن العلاجات الرقمية التي وافق عليها مؤقتًا للصحة العقلية ليست بديلاً لمعالجي هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

هيئة الخدمات الصحية الوطنية بريطانيا هواتف الأمراض العقلية القلق الإكتئاب

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