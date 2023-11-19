سمير فرج: إسرائيل لن تستطيع الرد على حادث اختطاف السفينة بالبحر الأحمر لهذا السبب

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن اختطاف السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر؛ هو رسالة إلى من يهمه الأمر في المنطقة، موضحا أن إسرائيل تتعرض الآن لضربات متلاحقة من حماس والحوثيين.

وأوضح "سمير فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوثيين يوجهون رسالة قوية إلى أمريكا وإسرائيل.

وشدد الخبير الاستراتيجي ، على أن إسرائيل لا تستطيع الوصول إلى مضيق باب المندب، بسبب طائرات إف 16؛ لأنها ليس لديها القدرة على الوصول إلى هذه المنطقة، إلا بطائرات سي 130، وهي طائرات خاصة بالشحن الجوي والتزويد بالوقود.

إسرائيل ستلجأ إلى أمريكا

وحول حل هذه الأزمة، أشار إلى أن إسرائيل ستعمل على اللجوء إلى أمريكا؛ لوجود قواعد عسكرية لها من ضمن 6 قواعد في جيبوتي المطلة على باب المندب، المقابلة لليمن، وذلك للرد على اختطاف السفينة.

واختتم سمير فرج، قائلا: إن طائرات الرافال، هي الوحيدة التي تملك القدرة على الوصول إلى باب المندب، على عكس طائرات إف 16.