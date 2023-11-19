ماذا فعل إمام عاشور وحسين الشحات في الأهلي بعد استبعادهما من المنتخب؟

شارك إمام عاشور وحسين الشحات في تدريبات الأهلي، اليوم الأحد، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر عقب مباراة جيبوتي التي حقق فيها المنتخب فوزا كبيرا بسداسية نظيفة، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك الشحات وعاشور بشكل طبيعي في مران اليوم؛ استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 25 نوفمبر.

كما شهد المران مشاركة عمرو السولية الذي خضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمباريات بعد غيابه للإصابة في العضلة الخلفية، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي قاد المران بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي.

وكان الأهلي قد أعلن أنه لن يعاقب إمام عاشور أو حسين الشحات، بعد استبعاد الثنائي من قائمة منتخب مصر، عقب لقاء جيبوتي في تصفيات كأس العالم، بداعي عدم استكمال التدريبات التي أعقبت اللقاء للمجموعة التي لم تشارك به.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر على استاد السلام، بحضور 15 ألف مشجع.