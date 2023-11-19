إيران: نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب ضد إسرائيل على يد فصائل المقاومة

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من "احتمال أن تشهد المنطقة وضعا جديدا".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، مساء اليوم الأحد،: "نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب على يد فصائل المقاومة، التي تقرر من تلقاء نفسها دعم فلسطين".

وأضاف أنه "في حال فشل جميع السيناريوهات الممكنة لوقف الجرائم الإسرائيلية على المدى القصير، فجميع الاحتمالات واردة، وقد يتغير وضع المنطقة".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال إن "الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه في قطاع غزة، رغم توظيف قدراته العسكرية لأكثر من 40 يوما".