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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسواق سياحية جديدة قبل أعياد الكريسماس بشرم الشيخ ..واستقرار في الاشغالات

السياح بشرم الشيخ
السياح بشرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لموسم الكريسماس هذا العام بشكل مختلف في ظل الأحداث التي يشهدها العالم حيث استهدفت المدينة اسواق سياحية جديدة  وأسواق اخري بدأت تعود لمدينة شرم الشيخ مثل الأسواق الايطالية والتركية  والإنجليزية لما تشهده المدينة من طقس دافئ طوال الشتاء .


و شهدت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ استقرار نسبي في حجم الاشغالات السياحية قبل موسم اعياد الكريسماس واستقبال عام ميلادي جديد .


وقد استعدت الفنادق والمنتجعات بخطة تسويقية كبيرة استهدفت اسواق جديدة أبرزها السوق الايطالي الذي عاد بقوة مرة اخري علاوة علي السوق الروسي ودول شرق اسيا .


وأعلنت محافظة جنوب سيناء خطة ترويجية المزارات السياحي خاصة السياحة العلاجية والمزارات الدينية بسانت كاترين وحمام موسي والعيون الكبريتية بطور سيناء .


وقال مصدر بغرفة السياحة بجنوب سيناء إن هناك استقرارا نسبيا في الحجوزات 

والإشغالات السياحية قبل موسم الكريسماس مشيرا إلي أن هناك استهدافا لأسواق سياحية جديدة .


وفي سياق متصل بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع اوجينيو برياتوني من كبار المستثمرين الإيطاليين بشرم الشيخ زيادة المجموعات السياحية الإيطالية وخاصة بعد اقبال السياح الإيطاليين مرة اخري علي مدينة شرم الشيخ .


ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة دعم كافة السبل لزيادة المجموعات السياحية والطيران الايطالي لمدينة شرم الشيخ .


وأكد فودة علي دعمه  الكامل لتنشيط السياحة والمستثمرين .


وقالت شيرين الهواري الخبيرة السياحية بجنوب سيناء إن الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ تستعد ببرامج سياحية متميزة في الرحلات والبرامج السياحية لاعياد الكريسماس خلال الشهر القادم لاستقبال عام جديد .


واضاف احمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ أن جنوب سيناء تتميز بطقس معتدل ودافئ طوال الشتاء مما يجعل سياح اوربا يقبلون علي قضاء عطلاتهم بها مشيرا إلي أن صناع السياحة بدءوا يستهدفون اسواق سياحية جديدة علاوة علي تنوع المنتج السياحي .


شهدت منطقتي العليقة المباركة المباركة والوادي المقدس بدير سانت كاترين اقبال وزحام من سياح دول شرق آسيا " ماليزيا - اندونسيا - سنغافورة " لزيارتها ومباركة هذه الأماكن المقدسة .


وقال المرشد السياحي المرافق للوفود السياحية أن هنا تجلي رب العزة في ذلك المكان المبارك مخاطبا نبي الله موسى " اخلع نعليك أنك بالوادي المقدس طوي " وأشار للسياح أن هذه شجرة العليقة المباركة التي لا توجد في أي مكان في العالم وهي شجرة وحيدة لم تنجح جهود زراعتها أو نقل فسائل منها لمكان آخر .


وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الدير سانت كاترين رغم الأحداث التي يمر بها العالم ولكن هناك إقبال من السياح لزيارة دير سانت كاترين والتجول بين معالمه السياحة وخاصة شجرة العليقة المباركة ومتحف الدير ومكتبة الوثائق العالمية ومسجد وكنيسة الدير وحديقة أشجار الزيتون .


وفي سياق متصل دعت اسما رؤوف البلوجر السياحية الشهيرة السياح لزيارة حمام موسي بطور سيناء والاستمتاع بالمياه الكبريتية التي تشفي من الامراض الجلدية و الروماتيزمية.


كما قامت بجولة للترويج لمعالم جنوب سيناء المحميات الطبيعية والمزارات السياحية

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جنوب سيناء شرم الشيخ أسواق جديدة الكريسماس السياحة

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