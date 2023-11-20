خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك.. تفاصيل

اكد خالد الغندور، ان نادي الزمالك حصل على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، لخوض مباراة سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي كان من المقرر إقامتها في غينيا بالقاهرة.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#رسميـــــــــاً :سوار الغيني يوافق على طلب نادي الزمالك باستضافة المباراة مع تحمل الأبيض لتكاليف الإقامة علي ان تقام المباراة بأستاد السلام 3 ديسمبر 🇦🇹"

ووافق النادي الغيني على طلب الزمالك بإقامة المباراة في القاهرة، مقابل تحمل القلعة البيضاء مصاريف سفرهم وفندق الإقامة الذي سيستضيف الفريق.

وعلى صعيد آخر، يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.