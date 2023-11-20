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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تكريم مسيو كامل كأحسن مصفف شعر بمهرجان ايجي فاشون| صور

صدى البلد

كرم مسيو كامل، كأحسن مصففي الشعر "Hairdresser "في مصر والوطن العربي للمرة السابعة عشر علي التوالي، بحفل ايجي فاشون.‎

وشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة،  بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

من جانبه، كشف أحمد العزبي رئيس المهرجان، أن الدورة العاشرة سوف تقدمها ثلاثة مذيعات هذا الموسم، الفنانة بسنت النبراوى، الفنانة هبة السيسي، الإعلامية ريما حمزة.

وأضاف «العزبي»، خلال مداخلة عبر إحدى الفضائيات، أن الدورة العاشرة ستكون دورة استثنائية، حيث يشارك فيها عدد كبير من نجوم الفاشون وخبراء التجميل بالدول العربية من جميع أنحاء الوطن العربي، ويوجد مفاجأت كثيرة بهذه الدورة. ‎

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة حورية فرغلى يوم 17 نوفمبر المقبل ضمن تكريمات المهرجان.

وكشفت إدارة المهرجان عن المكرمين المهرجان المخرج القدير مجدي أبو عميرة، الفنانة هند عاكف، الفنانة وفاء مكي، غادة إبراهيم، سهير رجب، الفنانة نور الكاديكي، الإعلامية ميار الببلاوي، الإعلامي أحمد عبد العزيز، الدكتور باهيى هاني، مسيو كامل للشعر الطبيعي، الدكتورة هبة العوضى، الدكتور أشرف يسرى.

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