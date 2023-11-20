قربت من ربنا أكتر.. أسما شريف منير تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني

نشرت أسما شريف منير فيديو من قليل على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام تحت عنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟”.



وتحدثت أسما خلال الفيديو عن معاناة الشعب الفلسطينى وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهلى غزة على القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال.



وتابعت أسما فى الفيديو أنها بعد يوم 7 أكتوبر ونظرتها إلى العالم تغيرت تماما، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ اكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء”



وأضافت أنها بعد مشاهدتها المعاناة التى يعانون منها أهالى غزة ونظرتها لكل مشاكلها تغيرت تماما واصبحت أكثر تقربا إلى الله

أسما شريف منير وحقيقة عودتها لزوجها السابق

اثارت أسما شريف منير جدلا واسعا حول حقيقة عودتها لزوجها السابق محمود السكرى .

وكانت وجهت أسما شريف منير رسالة لزوجها السابق عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة :" الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.

أسما شريف منير توضح حقيقة عودتها لزوجها

وأوضحت أسمها شريف منير حقيقة عودتها لزوجها السابق محمود السكرى بعدما تكهن عدد كبير من متابعيها بعودتهما.

وكتبت أسما شريف منير :" إحنا منفصلين من 7 سنين بس هيفضل عيلتى .. لكن مش هنرجع".