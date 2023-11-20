عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كب كيك تشيز كيك بالمكسرات

صدى البلد

تعد التشيز كيك من الحلويات المحببة لدي الكثير ولذلك يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل كب كيك تشيز كيك بالمكسرات 

 

المكونات

 

280 غرام بسكويت الشاي، مطحون أو 2 باكيت
4 ملعقة كبيرة زبدة
6 ملعقة كبيرة لبن زبادي
500 غرام شيدر
½ كوب سكر
2 بيض
3 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة صغيرة فانيلا
مكسرات للزينة

طريقة عمل كب كيك تشيز كيك بالمكسرات :
ا
خلطي الحليب والجبن والسكر والبيض والفانيلا والدقيق في الخلاط.
اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك وأدخليه في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.
اعجني البسكويت مع الزبدة ووزعيه بالتساوي فوق الخليط مع الضغط الخفيف على البسكويت
أدخلي التشيز كيك بالبراد لمدة 20 دقيقة ثم اقلبيها في أطباق التقديم ثم زينيها بالمكسرات .

 

التشيز كيك بسكويت الشاي تشيز كيك طريقة عمل كب كيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تعتقل 6 شباب فلسطينيين من بيت لحم

خرجت من بورسعيد| القصة الكاملة لاختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر.. وهل حقا إسرا.ئيلية؟

أتكاسل عن الغسل من الجنابة بسبب البرد وقد أذهب للعمل فهل علي إثم

صافرات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات إسرائيلية وتحذيرات من وابل صواريخ

انخفاض جديد ..أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

عبدالغفار يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية لبحث دعم الفلسطينيين في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. جنا وكنزي عمرو دياب تثيران الجدل|شاهد

بالأحمر الجرىء.. دعاء حكم تثير الجدل في عيد ميلادها

عواصف النينيو المجنونة تضرب العالم.. ما حقيقة تهديدها لمصر؟| تفاصيل

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ