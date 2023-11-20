تعد التشيز كيك من الحلويات المحببة لدي الكثير ولذلك يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل كب كيك تشيز كيك بالمكسرات

المكونات

280 غرام بسكويت الشاي، مطحون أو 2 باكيت

4 ملعقة كبيرة زبدة

6 ملعقة كبيرة لبن زبادي

500 غرام شيدر

½ كوب سكر

2 بيض

3 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيلا

مكسرات للزينة

طريقة عمل كب كيك تشيز كيك بالمكسرات :

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خلطي الحليب والجبن والسكر والبيض والفانيلا والدقيق في الخلاط.

اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك وأدخليه في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

اعجني البسكويت مع الزبدة ووزعيه بالتساوي فوق الخليط مع الضغط الخفيف على البسكويت

أدخلي التشيز كيك بالبراد لمدة 20 دقيقة ثم اقلبيها في أطباق التقديم ثم زينيها بالمكسرات .