عندك من سنين.. أعراض تؤكد إصابتك بجرثومة المعدة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن جرثومة المعدة.

وقالت نوح إن معظم الناس عندها جرثومة المعده وميعرفش جرثومة المعدة وكيفية علاجها والوقاية منها.



ماهى جرثومة المعدة ؟

هي عبارة عن بكتيريا تدخل الجسم عن طريق الأكل والشرب وتظل موجودة بداخل القناة الهضمية.

وتسمي الميكروب الحلزونى او جرثومة المعدة ( H.pylori ) .



تدخل الجسم من خلال مع الأكل والشرب الغير نظيف او الغير مطبوخ جيدا

ويصاب بها معظم الأشخاص الذين بياكلوا من المطاعم خصوصا لو مطعم غير نظيف او عن طريق شرب من مياه ملوثة .



يمكن ان تظل جرثومة المعدة بجسمك سنين بدون مشاكل وطول ثم تبدأ تهاجم بطانة المعدة والأمعاء وتعمل تآكل فيها مثل جرح فعندما تفرز حمض ال HCL الذي يهضم الأكل يقوم على المناطق المجروحة دى ويسبب قرحة معدة .



واضافت نوح اذا كان عندك ألم فى بطنك ومعدتك

- دايما عندك انتفاخات وغازات ..

- دايما عندك تكريع

- الشعور بالغثيان وممكن ارتجاع ..

- وزنك هيقل فجأة بدون سبب .