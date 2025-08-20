قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل دفع الزكاة واجب لشخص عليه قرض من البنك؟.. الإفتاء: يجب توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
محافظات

مبارك يبحث آليات الترويج للسياحة المستدامة بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي
محافظ جنوب سيناء خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي
ايمن محمد

 عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من خبراء الإعلام العربي، من رؤساء قنوات فضائية وممثلي كبرى المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في المنطقة .

وذلك على  هامش فعاليات اليوم الثاني من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

وخلال اللقاءات، تم بحث آليات التعاون الإعلامي المشترك للترويج للسياحة المستدامة في مصر، وخاصة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار  في القطاع السياحي والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة وذلك خلال ورش العمل المتخصصة للمؤتمر .

وأكد اللواء خالد مبارك أن جنوب سيناء تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات نوعية تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى المشروعات الجارية حالياً في طريق السلام و الممشى السياحي وخليج نعمة، إضافة إلى خطة تطوير مدينة دهب بما يتماشى مع الطابع البيئي والسياحي الفريد لها.

 كما استعرض تفاصيل مشروع «التجلي الأعظم» في مدينة سانت كاترين، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تجمع بين البعد الروحي والديني والسياحي ومراحل التنفيذ المتقدمة ل٢٢ مشروع تمثل المرحلة الأولي .

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع دكتور اسماعيل  عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لعقد الدورة القادمة من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بإحدى مدن جنوب سيناء، بحضور العديد  من الجهات العربية والدولية تأكيداً على دور المحافظة كمنصة للحوار والإبداع ووجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

ووجه دكتور خالد مبارك الدعوة للمؤسسات الاعلامية لزيارة مدن المحافظة ذات التنوع الطبيعي مستعرضاً الإمكانات التنظيمية واللوجستية المتميزة  بفضل جهود الدولة للتنمية المستدامة  والتي جعلت من مدن جنوب سيناء درة التاج السياحي لمصر  والملاذ الآمن للسائحين علي مدار العام ، وهو ما انعكس علي تطور أرقام الزيارات  من مختلف دول العالم التي حققت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2025.    

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن تعزيز التعاون مع الإعلام العربي يمثل خطوة جوهرية لدعم جهود الدولة المصرية في الترويج لمقاصدها السياحية المتنوعة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الإعلام الحديث بأدواته الرقمية  يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة صورة ذهنية إيجابية عن  مصر في الخارج بمحافظاتها الثرية ومقاصدها المتنوعة.

جنوب سيناء قمة الإعلام العربي

