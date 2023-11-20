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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخي "بركان".. حزب الله ينجح في استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية

صدى البلد

قال حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إنه استهدف مركز قيادة الفرقة 91  في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخي بركان وأصابها إصابة مباشرة.

ومنذ قليل، أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الاثنين، بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات وقذائف على موقع عسكري إسرائيلي على حدود لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، امس الأحد، استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود،وسط قصف متبادل تشنه قوات الاحتلال على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان صادر امس الأحد، إنه استهدف مواقع الضهيرة ونقطة الجرداح والمرج وراميا وحانيتا، وتجمعات عسكرية وتموضعات وكمائن في مواقع خلة وردة وجل العلام والمطلة.

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