سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل قراقيش الشاي

إذا كنت تحاولين عمل اكلات مختلفة بالمنزل خصوصا في وجبة الافطار نقدم لك اليوم طريقة عمل قراقيش الشاي.

مقادير عمل قراقيش الشاي:

6 أكواب دقيق منخول

كوب ونصف سمن

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة صغيرة ينسون

1 ملعقة صغيرة شمر

نصف ملعقة صغيرة ملح

قطعة خميرة بيرة في حجم عين الجمل

1 ملعقة كبيرة سكر سنترفيش

1 كوب ماء دافيء للعجين

طريقة عمل قراقيش الشاي:

- ينقي الشمر والينسون ويحمص نصف تحميص ويصحن قليلا ،و ينقي السمسم ويحمص نصف تحميص .

- تدعك الخميرة بيرة مع السكر السنترفيش حتي تسيل ،ثم يضاف اليها قليل من الماءالدافيء وتغطي وتترك في مكان دافيء حتي تخمر.

- يوضع الدقيق في إناء العجين ، ويضاف اليه الملح ويرش فوقه الشمر والينسون والسمسم وتقلب المقادير ونضيف السمن ونبس الدقيق بالسمن والزيت، ثم يعجن المقدار بخميرة البيرة بعد ان تخمر ثم يضاف الماء الدافيء بالتدريج ويعجن المقدار حتي نحصل علي عجينة متوسطة الليونة.

- تغطي العجينة وتترك في مكان دافيء حتي تخمر ويتضاعف حجمها ، تقطع العجينة حسب الرغبة ، إما فطائر صغيرة باستعمال الكوب أو الفنجان ثم تقطع كل فطيرة نصفين أو أربعة أجزاء او تقطع شرائح طويلة.

- ترص في صاج وتغطي وتترك في مكان دافيء حتي تخمر، يدهن الوجه بالسمن السائح او الزبد وتخبز في فرن متوسط الحرارة حتي النضج.