مستشار البيئة العالمي: أنواع وكمية القنابل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فاقم الاحتباس الحراري

قال الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، إن ظاهرة الإحتباس الحراري صاحبتها التدخل الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه لم يحسب فى كل التقارير التي أعلنت ما الأثر التدميري على نظم البيئة التي استخدمت فى هذه الرقعة الصغيرة، موضحا أن هناك 11 نوع من القنابل استخدمت فى مساحة لا تزيد عن 15 كم.

وتابع الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، أن هذه الانواع التي منها الفوسفات الأبيض، وهو من الأنواع التي استخدمتها أمريكا فى العراق، واستخدم أكثر من 1.2 مليون عراقي بعضهم ذابت جلودهم وبعضهم ذابت لحومهم، وبعضهم مات من الصدمة.