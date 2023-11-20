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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: إيران تنشط بشكل لم نشهده من قبل

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

علقت سيما شين، رئيسة برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) بجامعة تل أبيب، على الحرب في غزة، اليوم الإثنين،  وقالت إن “الإيرانيين نشطون للغاية بطريقة لم نشهدها من قبل"، لافتة إلى أن معظم هذا النشاط دبلوماسي.

وأضافت شين، في تصريحات لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "الإيرانيين يريدون وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول للحرب على غزة، ومنذ اللحظة التي تحقق فيها الإنجاز المذهل لحركة حماس "هجوم 7 أكتوبر" وهو حدث غير مسبوق بالنسبة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، نفت إيران، اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بضلوع طهران في الاستيلاء على سفينة شحن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، نفيه اتهامات إسرائيل بشأن تورط طهران في احتجاز الحوثيين لسفينة بالبحر الأحمر.

وقال كنعاني ، إن اتهام إيران بالوقوف خلف توقيف سفينة إسرائيلة في البحر الأحمر سببه تخبط الكيان الصهيوني وبهدف التشويش على هزيمته.

وأضاف أن قوى المقاومة في المنطقة مستقلة وليست وكيلة عن إيران وتتحرك لمصالح بلادها وشعوبها.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر أمس الأحد، بيانًا يعلق فيه على اختطاف الحوثيين لسفينة شحن في البحر الأحمر، محملا إيران مسؤولية الحادث.

سيما شين رئيسة برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الحرب في غزة هجوم 7 أكتوبر حركة حماس إسرائيل ايران

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