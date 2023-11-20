عبدالمنعم الأسطى: سوء أرضية الملعب والأحوال الجوية سبب تراجع المنتخب أمام سيراليون|فيديو

قال الناقد الرياضي عبد المنعم الأسطى، إن فوز المنتخب الوطني على منتخب سيراليون خطوة مهمة في طريق مشوار كأس العالم 2026 المقام في أمريكا وكندا والمكسيك، لافتا إلى أن الأداء لم يكن جيدا برغم الفوز.

عبد المنعم الأسطى:منتخب مصر متوقع له التألق في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار

وأضاف عبد المنعم الأسطى خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مخاوف وقلقا على أداء المنتخب الذي ظهر به في مباراة أمس، مشيرا إلى أن "بوركينا فاسو" هو أقوى منتخب بمجموعة مصر.

وأشار الناقد الرياضي عبد المنعم الأسطى ، قائلاً: “منتخب مصر متوقع له التألق في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، ومن أسباب تأثر أداء المنتخب أمس أرضية الملعب وظروف المباراة الجوية، لكن المشجع المصري يركز الفترة المقبلة على الأمم الإفريقية المقبلة، والتي خسرها المنتخب النسخة الماضية أمام السنغال في المباراة النهائية”

ولفت الناقد الرياضي عبد المنعم الأسطى إلى، أن محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه هما أفضل لاعبين في المنتخب من حيث الأداء.