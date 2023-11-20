إطلاق المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار

دشن منذ قليل البنك الاوروبي للاستثمار و وزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي.

و تم التدشين وسط احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أولريش برونهوبر، رئيس قسم تمثيل العمل الخارجي (EAR) بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، رئيس التشريفات.

و القت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها عبر الفيديو، التي اعربت من خلالها عن سعادتها بافتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، باعتباره الاول من نوعه خارج الأراضي الأوروبية.