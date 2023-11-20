إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل

أفادت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الإثنين، بإطلاق وابل من الصواريخ من ​لبنان​ على مستوطنة "برعام" في ​الجليل​ المحتل.

وأعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، استهداف ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة صباح اليوم قصفا مدفعيا إسرائيليا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".