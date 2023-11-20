رئيس جامعة العريش : ضرورة ممارسة الشباب حقهم الانتخابي بالاستحقاق الرئاسي المقبل

تنظم جامعة العريش شمال سيناء، ، سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024م ، صرح بذلك الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة ، على ضرورة ممارسة الشباب لحقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري، وذلك بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية .



المشاركة الايجابية:

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشاركة الإيجابية تُعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة.



هذا وقد وجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إلى أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع كليات الجامعة لعقد سلسلة من الندوات بداية من يوم 19 حتى يوم 29 من نفس الشهر، ويحاضر فيها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت شعار:

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